Il Mattino - Osimhen ad un passo dal PSG: il Napoli aspetta il pagamento della clausola rescissoria

Calciomercato SSC Napoli - Victor Osimhen, mister 120 milioni di euro, lascerà gli azzurri a fine stagione. Gli aggiornamenti arrivano da Il Mattino:

"Mister 120 milioni di euro, l'uomo che guadagna 12 milioni all'anno ed è un passo dal PSG, non si sente nel mirino nonostante la stagione horror. Ascolta da settimane le prediche di Calzona ma in questa annata, tranne poche domeniche, è stato spesso l'ombra del capocannoniere della scorsa serie A. Ha sfiorato il trasferimento in Arabia, ma a quel "duecentino" richiesto da De Laurentiis, il fondo Pif non si spinse. Si fermò, si dice, a 140 milioni.

Rinnovarlo solo a dicembre è stato un altro dei guai combinati dal Napoli. Il suo contratto è stato una specie di calvario, con circa una quindicina di incontri. Adesso il Napoli aspetta l'offerta del PSG che in estate può pagare la clausola rescissoria".