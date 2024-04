Probabili formazioni Napoli-Roma CorSport: due rientri dal 1' per Calzona, ballottaggio in attacco per De Rossi | GRAFICO

Ultime notizie Napoli - L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le probabili formazioni di Napoli-Roma, match valido per la 34° giornata del campionato di Serie A.

Probabili formazioni Napoli-Roma CorSport

QUI NAPOLI

Davanti a Meret linea Di Lorenzo-Rrahmani-Juan Jesus-Mario Rui. A centrocampo Anguissa e Zielinski ai lati di Lobotka. In attacco invece il recuperato Politano e Kvaratskhelia, e Osimhen al centro. Tornano Rrahmani e Mario Rui dal 1’, Olivera in panchina.

QUI FROSINONE

Formazione scelta da De Rossi? Possibile 4-3-3. Svilar in porta, poi linea difensiva con Celik-Mancini-Huijsen-Spinazzola. In mezzo al campo Bove e Lorenzo Pellegrini, in mezzo Cristante, in attacco Dybala-El Shaarawy con Azmoun. Da valutare le condizioni di Smalling, ballottaggio Azmoun-Abraham.