Napoli, da stasera squadra in ritiro al Novotel di Caserta!

Ultime notizie. Napoli in ritiro, ma solo per due giorni! Scampata l'ipotesi di un ritiro punitivo dopo l'Empoli, oggi il Napoli va in ritiro e lo fa sul serio, anche se solo per un paio di giorni, il tempo di prepararsi alla sfida di domenica pomeriggio contro la Roma allo stadio Maradona.

Napoli in ritiro

Così, secondo quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, la squadra stasera andrà in ritiro per due notti al Novotel di Caserta, in cerca di forza, brillantezza e intensità per affrontare la partita contro i giallorossi. Per l'occasione, Calzona tornerà a parlare anche in conferenza stampa alla vigilia, come non accadeva ormai da mesi.