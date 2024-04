Sapete quanto sta pagando De Laurentiis a Garcia, Mazzarri e Calzona?

Tre allenatori nella stessa annata per il Napoli. Roba da squadra salvezza. E invece è accaduto ai campioni d'Italia in carica per un clamoroso precedente storico negativo nel calcio nazionale ed europeo. Prima Rudi Garcia, poi Walter Mazzarri e infine l'attuale Francesco Calzona: una stagione surreale che sta fortunatamente giungendo al termine e che porterà giocoforza a una rivoluzione totale a bocce ferme. Si ripartirà con una nuova guida tecnica - si sogna Antonio Conte ma sembrano più verosimili le piste che portano a Vincenzo Italiano e Stefano Pioli senza scartare giovani sorprese - ma comporterà numerosi ribaltoni anche e soprattutto nello spogliatoio con molte partenze.

De Laurentiis sta pagando tre allenatori contemporaneamente

Si saluterà chi è arrivato alla fine di un cliclo, ormai svuotato e senza stimoli dopo la vittoria dello scudetto, per ripartire con rinnovate energie fisiche e mentali e con gente affamata. Si valuteranno anche i giocatori azzurri attualmente in prestito altrove come Gianluca Gaetano o Michael Folorunsho. Chiaramente molto dipenderà da chi si accomoderà in panchina per la prossima stagione. E' dalla sua filosofia di gioco e dal modulo che inevitabilmente dipenderanno le scelte, cercando di non commettere gli stessi errori avvenuti mesi fa nel post Spalletti. Anche perché tale scenario è costato tre stipendi in contemporanea per ADL in quanto sta pagando sia il francese, sia l'allenatore toscano che l'attuale mister.

Quanto costano Garcia, Mazzarri e Calzona al Napoli

Quanto si traduce in termini economici? Garcia ha firmato un biennale - con clausola di rescissione a fine stagione per il Napoli - da 2.8 milioni di euro che si sta godendo non lavorando e tra grasse risate per i risultati maturati da quando è rotolata la sua testa. Contratto da 900 mila euro circa invece per Mazzarri il cui conto anche sta ricevendo i bonifici nel frattempo e infine circa 400 mila euro per Calzona chiamato con un doppio ruolo oltre che Ct della Slovacchia. Risultato finale: oltre 4 milioni di euro. Cifra che si spera possa reinvestire il prossimo anno per un nuovo, solo e unico tecnico che gli possa rendere molto di più proprio come avvenuto con Spalletti.