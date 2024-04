Si riducono le possibilità di realizzare il nuovo stadio a Bagnoli come vorrebbe De Laurentiis

Ultime notizie SSC Napoli - Si riducono notevolmente le possibilità di realizzare il nuovo stadio del Napoli a Bagnoli come vorrebbe il presidente Aurelio De Laurentiis, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Ne ha parlato Dino Falconio, il sub commissario del Governo per la bonifica dell’area Bagnoli-Coroglio, ai microfoni di Radio Marte: ritiene possibile la realizzazione del nuovo centro sportivo del Napoli, però.

Sullo stadio:

«Nel corso della riunione tra il ministro Fitto, il sindaco Manfredi e il presidente del Napoli sono stati disposti ulteriori accertamenti sulla possibilità di provvedere a questa impresa. Di fronte a una nuova indagine tecnica non posso anticipare i risultati, ma posso dire che ci sono forti criticità di ordine urbanistico, logistico, infrastrutturale ed edilizio perché ci troviamo in piena zona sismica. Il profilo logistico ed infrastrutturale è la criticità più grave da superare, non perché irrisolvibile in prospettiva ma nell’immediato o in tempi brevi»

Sul centro sportivo: