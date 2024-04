Napoli, media spettatori da record! Anche con la Roma sarà sold-out

Ultime notizie. Napoli-Roma, si va verso l'ennesimo sold-out allo stadio Maradona! Nononstante i pessimi risultati raccolti dalla squadra in questa stagione, la tifoserie napoletana finirà per riempire ancora una volta gli spalti in occasione della partita di Serie A di domenica alle ore 18:00.

Media spettatori Napoli

Oggi il Corriere del Mezzogiorno fa notare come il Napoli sia riuscito a mantenere una media spettatori di 47.2481 spettatori in sedici partite al Maradona, per un totale di 746.738 spettatori stagionali. Numeri addirittura maggiori di quelli totalizzati l'anno scorso, nella stagione dello scudetto, quando invece la media spettatori fu di 46mila spettatori e circa 879mila presenze in stagione, con un totale di 7 sold-out in un anno.

Quest'anno le partite del Napoli con più spettatori sono state quelle contro Milan, Juventus e Inter, con un massimo di 52.250 spettatori contro i rossoneri. Numeri importanti, ma non paragonabili a quelli di Inter, Milan e Roma, club con una media spettatori nettamente superiore al Napoli, tallonato dalla Lazio.