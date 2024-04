Lozano eroe in Olanda: vince 8-0, lo scudetto è vicinissimo | VIDEO

Hirving Lozano sta per diventare campione d'Olanda! Dopo la vittoria di ieri sera per 8-0 in trasferta contro l'Heerenveen, adesso la vittoria matematica del campionato di Eredivisie è ad un passo!

Già ieri sera Lozano e i suoi compagni di squadra hanno festeggiato in campo dopo la vittoria. Ormai il Feyenoord è a -9 punti, mancano tre partite alla fine della stagione, ed è vicinissimo il secondo scudetto consecutivo per l'ex attaccante messicano del Napoli.

Guarda il video della festa su CalcioNapoli24.