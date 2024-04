Napoli in ritiro: proposta della squadra ma Calzona si rifiuta! Minaccia clamorosa di De Laurentiis

Napoli in ritiro a Caserta da stasera! Decisione a sorpresa di Aurelio De Laurentiis che spedisce la squadra in hotel fino a domenica, quando gli azzurri torneranno al Maradona per affrontare la Roma. Oggi il quotidiano Il Mattino racconta i retroscena di questa decisione, arrivata in un clima di grande tensione a Castel Volturno.

?Napoli in ritiro

In particolare, si parla di uno spogliatoio "ingovernabile", di un "clima pesantissimo", con "nervi tesissimi" e "sull'orlo di una crisi di nervi"! Al punto che la squadra avrebbe fatto un ultimo tentativo, ieri a Castel Volturno:

"La squadra ha provato a chiedere a Calzona di fare da tramite con De Laurentiis per far cambiare idea sulla decisione di mandare tutti, da stasera, in clausura. Ma Ciccio, che del patron è il braccio operativo sul campo e ne sposa ogni cosa fin dal primo giorno, si è tirato indietro. In pratica, ha fatto intendere che condivide in pieno la decisione della società che, per 48 ore, spedisce la squadra in un hotel di Caserta".

Una situazione non semplice alla quale contribuisce la decisione di De Laurentiis di non attribuire nessun premio qualificazione per l'Europa.

Calzona non fa che ricordare, ovviamente su sollecitazione di De Laurentiis, a ognuno le proprie responsabilità al cospetto della tifoseria e del club che li paga. Il Napoli non pensa che sia più il momento della carote: solo il bastone.

Domani in ritiro a Caserta potrebbe arrivare anche il presidente De Laurentiis, che però non sembra averne voglia, secondo Il Mattino. La minaccia di ADL: