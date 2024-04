Conte-Napoli, clamoroso retroscena! Aveva quasi accettato dopo Torino-Napoli

Antonio Conte al Napoli, passi indietro nella trattativa! Brutte notizie per il Napoli secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino: si allontana l'ipotesi Conte al Napoli, mentre aumentano le chances di Stefano Pioli.

Conte al Napoli?

Il Mattino racconta un retroscena risalente alla partita Torino-Napoli 3-0 di gennaio: fu allora che De Laurentiis aveva tentato il tutto per tutto per portare Conte al Napoli!

E c’è stato un momento in cui Conte è stato sul punto di dire di sì. De Laurentiis aveva messo sul piatto un contratto con clausole liberatorie tutte a favore di Conte. In pratica: in ogni momento, poteva risolvere il contratto senza penali o altro. Anche alla fine di questo campionato. Alla fine Conte ha detto di no ma quella corte spietata di De Laurentiis non lo ha lasciato indifferente.

Non è finita, comunque. Secondo Il Mattino, le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro se Conte cambiasse idea. Ma il tempo stringe e De Laurentiis vuole chiudere il discorso in panchina il primo possibile. Nel radar restano Vincenzo Italiano della Fiorentina e Marco Rose del Lipsia, ma in pole c'è Stefano Pioli del Milan.