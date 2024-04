Il Mattino - Hancko primo acquisto del Napoli, Nehuen Perez subito dopo: le cifre

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli fa già i nomi dei possibili rinforzi in difesa del club partenopeo, con Hancko e Nehuen Perez già trattati in passato e in prima linea:

"200 milioni come budget mercato. Hancko e il Feyenoord conoscono l'offerta azzurra: 22 milioni. Gli olandesi ne vogliono almeno trenta. Dovrebbe essere il primo tassello in entrata. C'è poi Nehuen Perez il centrale sfiorato a gennaio: con l'Udinese accordo era stato raggiunto (17 milioni). Da qui si riparte".