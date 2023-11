Chi è Marvin Plattenhardt sondato dal Napoli: ruolo, caratteristiche ed un record quinquennale sui calci piazzati | FOCUS

Marvin Plattenhardt nel mirino del Napoli? Questa mattina il Corriere dello Sport ha inserito il nome del terzino sinistro tra quelli che il club avrebbe attenzionato qualora l'infortunio di Mario Rui si rivelasse più grave del previsto. Quello di Plattenhardt è certamente un profilo di grande esperienza nonchè di qualità. Andiamo a conoscere meglio questo calciatore finito nell'orbita del Napoli.

Chi è Marvin Plattenhardt

Nato il 26 gennaio 1992 in Germania nella città di Fildrestadi, Marvin Plattenhardt viene da una famiglia che con il calcio ha sempre avuto un feeling speciale. Suo fratello Luca è anch'egli un calciatore che milita nelle serie inferiori tedesche. E' un terzino sinistro dotato di un piede davvero molto educato. La sua abilità maggiore sta nel cross, ma soprattutto nei calci di punizione. Nel quinquennio a partire dalla stagione 2012-2013 alla stagione 2016-2017 ha avuto la migliore media punizioni calciate-segnate, con un indice di conversione del 21.43%.

A lanciarlo nel calcio è stato il Norimberga che l'ha praticamente cresciuto dal settore giovanile fino a farlo esordire in prima squadra. Nel 2014-15 c'è il passaggio all'Hertha Berlino dove, negli anni successivi, diventa una vera e propria istituzione della rosa totalizzando 239 presenze, 8 gol e ben 36 assist. Al termine della stagione scorsa non c'è stato il rinnovo con il club tedesco così Plattenhardt si è trovato svincolato. La retrocessione dell'Hertha ha probabilmente pesato su questa decisione di Marvin che comunque resta una bandiera per quel club.