"Pezzo di me**a, ti vengo a prendere", il labiale di Conte al vice di Chivu

Antonio Conte è stato espulso in campo nel finale di Parma-Napoli con Chivu e occhio a quello che sarebbe il labiale venuto fuori dai colleghi di Mediaset con Simone Togna che svela quanto accaduto a bordocampo: “Pezzo di merda, non vedevi l’ora. Poi ti vengo a prendere”, così Conte al vice di Chivu in occasione delle proteste del Parma sui tempi di recupero.