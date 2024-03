Napoli Legends-All Star Legends, a Verona si è giocata una partita solidale con tanti ex azzurri | FOTO

Si è giocata giovedì, a Verona Fiere, all'evento Alis organizzata da Alis per il sociale, una partita benefica tra Napoli Legends-All Star Legends che ha permesso di raccogliere 150 mila euro da sponsor e stand commerciali che saranno donati e distribuiti da Alis per il sociale alle 45 Fondazioni benefiche che si erano iscritte per ricevere donazioni ed essere presenti all'evento:

Partita benefica a Verona