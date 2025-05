Scott McTominay recuperato per Parma Napoli! Il centrocampista scozzese sarà a disposizione di mister Antonio Conte per la sfida di stasera e ha effettuato regolarmente in gruppo la seduta di rifinitura al campo dell’AC Colorno. I circa 200 tifosi azzurri presenti sul posto hanno incitato la squadra dall’esterno del campo soprattutto con cori per McTominay.