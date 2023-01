Lutto nell'MLS di Insigne, tragico incidente: calciatore muore a soli 25 anni!

Ultime notizie calcio - Terribile lutto nel mondo del calcio, perché è morto a soli 25 anni il calciatore Anton Walkes, difensore dello Charlotte FC. Militava nell'MLS americana dove gioca anche Lorenzo Insigne.

Anton Walkes

Lutto MLS, morto Anton Walkes: tragico incidente

Si tratta di un tragico incidente che ha sconvolto il mondo dell'MLS e lo stesso Lorenzo Insigne che ha repostato con le mani in segno di preghiera il post della Lega americana di calcio:

"Non ci sono parole per descrivere il dolore di tutti nella Major League Soccer oggi dopo aver appreso della tragica scomparsa di Anton Walkes del Charlotte FC. Anton era un giocatore di talento e dedito, amato dai suoi compagni di squadra e fan. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla compagna, alla famiglia, agli amici e a tutta la famiglia Charlotte FC. MLS si sta coordinando con Charlotte FC per fornire ai giocatori e ai familiari le risorse e il supporto di cui potrebbero aver bisogno in questo momento tragico".

Insigne, il post per Walkes

Tragica morte per Anton Walkes

Tragico momento, perché è morto a seguito di un incidente tra due imbarcazioni che sono entrate in collisione vicino al Miami Marine Stadium, mercoledì pomeriggio. Già in gravissime condizioni, Walkes è spirato nel pomeriggio di giovedì 19 gennaio, notizia ufficializzata dalla Major League Soccer e dal suo club, via social. Secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Florida Fish and Wildlife Conservation Commission che si occupa anche della sicurezza navale attorno a Miami, il giovane difensore è stato trovato primo di sensi. Poi, a seguito dell'intervento anche della squadra soccorsi dei Vigili del Fuoco di Miami, è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Nato a Londra, Anton Walkes era cresciuto calcisticamente al Tottenham ed era già alla sua terza esperienza nella Major League Soccer degli Stati Uniti. Quest'anno non aveva collezionato ancora nessuna presenza. Il calcio è sconvolto dalla morte di un giocatore giovanissimo.