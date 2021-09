Italia, Insigne lascia il ritiro della Nazionale: via per motivi personali

Ultime calcio - L'Italia dovrà fare i conti con delle assenze in vista del prossimo match contro la Lituania. Ciro Immobile e Lorenzo Insigne hanno lasciato il ritiro degli Azzurri e non saranno disponibili per l'ultimo match della serie di tre partite di questa sosta di settembre.

Ciro Immobile ha riportato un infortunio muscolare che non gli permetterà di scendere in campo a Reggio Emilia e per questo ha fatto rientro a Roma per essere monitorato dalla Lazio.

Nazionale italiana Insigne lascia il ritiro

Lorenzo Insigne invece ha salutato il gruppo per motivi personali di natura familiare ed è rientrato a Napoli questa sera. Mancheranno dunque due dei tre titolari dell'attacco delle ultime due partite.