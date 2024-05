Infortunio muscolare per Kvaratskhelia: salterà quasi sicuramente Udinese-Napoli

Udinese-Napoli, non arrivano buone notizie dall'infermeria di Castel Volturno ma c'è soprattutto un'assenza che peserà per gli azzurri guidati - ancora per poco - da Francesco Calzona.

Kvaratskhelia salta Udinese-Napoli per infortunio

Si tratta di Kvaratskhelia, il quale - come si legge dal sito ufficiale della SSC Napoli - ha svolto lavoro personalizzato in palestra oggi "in seguito ad un risentimento muscolare alla coscia sinistra accusato nell'allenamento di ieri, ha svolto lavoro personalizzato in palestra". Significa che quasi sicuramente salterà il match della Dacia Arena di lunedì sera.