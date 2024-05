CdM - Ripartiamo da Kvara! Il suo gioiello ricorda il grande calcio perduto

Ultime notizie SSC Napoli - "Ripartiamo da Kvara! Il suo gioiello ricorda il grande calcio perduto", è questo l'editoriale di Vittorio Zambardino per il Corriere del Mezzogiorno nel giorno dopo Fiorentina-Napoli 2-2:

"Ripartiamo da questo gioiello georgiano, dal lampo di luce che ha saputo portare nella notte del Napoli con una punizione che ricorda il grande calcio ora perduto. Kvicha Kvaratshkelia, un ragazzo serio, professionale, ancora giovedì bistrattato dal suo presidente a colpi di «io c’ho un contratto», come un impiegato assenteista richiamato all’ordine.

Un ragazzo leader, trascurato dai compagni che non gli passano palla quando potrebbe tirare in porta (ognuno fa per sé troppo spesso in questo Napoli) e finalmente senza la calamita di Osimhen, che si conferma una assenza utile, una assenza che farà bene alla squadra l’anno prossimo. Un ragazzo incomprensibilmente sostituito al 66’. A Firenze finisce 2-2 ed è un Napoli intermittente che quando si accende non fa nemmeno una cattiva figura: tardi, ma la dignità è importante. Per la Conference bisogna battere il Lecce e sperare che la Fiorentina vinca la finale di Atene del 29 maggio. Siamo alla Caritas del calcio, speriamo negli altri.

C’è in campo il paradosso Simeone, che poteva essere una realtà importante e non è stato — in sostituzione di Osimhen c’è chi fa il nome di Retegui, cose da ubriachezza molesta. Rimane da capire perché lo spogliatoio del Napoli ciclicamente soffra di avvelenamento da ambiente. Come al solito, la domanda andrebbe posta alle persone giuste: questo è il nodo da sei anni a questa parte, da Ancelotti, questo è il mestiere della gestione degli uomini, che non può essere solo pertinenza dell’allenatore che ha da pensare al campo. E forse è anche il mestiere di qualcuno preposto a indagare su motivazioni e cause meno evidenti.

Quando il Napoli all’ottavo minuto segna il gol dello 0-1 uno fatica a crederci. Certo la difesa della Fiorentina sembra quella di Calzona, prende serenamente un gol di testa da calcio d’angolo per opera di Rahmani e senza batter ciglio o provare niente per fermarlo. Da tenere presente per l’anno prossimo, dovesse esser questo l’allenatore scelto da De Laurentiis. C’è da essere increduli, davanti a una Fiorentina friabile che un avversario appena meno svogliato potrebbe seriamente punire.

Ma visto che il Napoli respinge le lentissime ondate della Fiorentina come si fa tra i dilettanti, restituendo palla all’avversario o buttandola in tribuna, niente autorizza a sperare in un sussulto di dignità, che invece ci sarà. Poi le cose vanno al posto delle peggiori attese, con due gol della Fiorentina in due minuti - il Napoli i gol li prende sempre due per volta.

Verrebbe da grattargli via il Vesuvio dalle maglie, lasciando solo la bandiera bianca che ne resta. E invece a quel punto c’è il lampo di Kvara che ci invoglia tutti a sperare per un anno migliore, a partire da almeno sette otto di questi giocatori. Non è molto, soprattutto non è abbastanza per togliere a noi vecchi tifosi la paura di altri tempi cupi. Ma c’è speranza".