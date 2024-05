Sky, Ugolini: "Kvaratskhelia? Esultanza rabbiosa per non dire polemica"

Ultime notizie SSC Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Fiorentina-Napoli, è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini:

“Il Napoli ha ancora speranze per la Conference league, nel primo tempo è stato molto positivo: Kvaratskhelia su tutti, bene Lobotka nel primo tempo, meglio Anguissa nella ripresa, bene anche Mazzocchi e l’applicazione di Cajuste. Si è vista maggiore partecipazione rispetto all’ultimo mese, Kvaratskhelia non segnava dall’8 marzo e lo ha fatto con un gol bellissimo ed una esultanza rabbiosa per non dire polemica. Chiaro che le parole di De Laurentiis facciano notizia, se dice che sono tutti sul mercato, ma di Kvaratskhelia si parla di rinnovo e ieri le parole di De Laurentiis hanno riaperto il campo”