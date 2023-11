Gli avvocati di Garcia avvertono De Laurentiis, ha rifiutato la rescissione consensuale!

Ultime notizie: Rudi Garcia non si dimette, De Laurentiis costretto all'esonero. Oggi il quotidiano Il Mattino svela il tentativo da parte di ADL di ottenere una rescissione consensuale del contratto di Garcia, richiesta però rispedita al mittente dagli avvocati del tecnico francese.

I legali di Garcia hanno fatto sapere che l'allenatore non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo stipendio né ai premi e ai bonus previsti dal contratto. Se Garcia non si dimette e se le parti non riusciranno ad accordarsi per una risoluzone consensuale del contratto, alla fine l'esonero di Garcia potrebbe costare al Napoli circa 5,8 milioni di euro.