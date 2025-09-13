Politano a Sky: "Conte era un po' arrabbiato per il finale, ha ragione! Dobbiamo migliorare un aspetto, ma la gara è stata dominata"

Le Interviste  
PolitanoPolitano

Notizie Napoli calcio - Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Napoli 1-3:

“Com’è gestire Conte, contrariato per il finale? Il mister era arrabbiato per gli ultimi 20’. Questo è il suo stile e la sua mentalità, dobbiamo andargli dietro e sappiamo anche noi che dovevamo fare meglio nel fila dopo aver fatto un’ottima partita”.

Mantenere la concentrazione nei 90’? È stato frutto ance un po’ del risultato, sopra di tre gol siamo calati ma questo non deve succedere. Hanno avuto anche l’occasione del 2-3 e dopo aver dominato potevamo portarla a casa più facilmente”.

Sto tirando di più verso la porta? Magari un po’ il gioco lo sviluppiamo più a destra non avendo l’esterno dall’altra parte. Sono un attaccante e fa piacere fare gol e assist ogni partita”.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CagliariCagliariEL

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo UdineseUdineseECL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 12º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    3
    0
    1
    2
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top