Politano a Sky: "Conte era un po' arrabbiato per il finale, ha ragione! Dobbiamo migliorare un aspetto, ma la gara è stata dominata"

Notizie Napoli calcio - Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Napoli 1-3:

“Com’è gestire Conte, contrariato per il finale? Il mister era arrabbiato per gli ultimi 20’. Questo è il suo stile e la sua mentalità, dobbiamo andargli dietro e sappiamo anche noi che dovevamo fare meglio nel fila dopo aver fatto un’ottima partita”.

Mantenere la concentrazione nei 90’? È stato frutto ance un po’ del risultato, sopra di tre gol siamo calati ma questo non deve succedere. Hanno avuto anche l’occasione del 2-3 e dopo aver dominato potevamo portarla a casa più facilmente”.

Sto tirando di più verso la porta? Magari un po’ il gioco lo sviluppiamo più a destra non avendo l’esterno dall’altra parte. Sono un attaccante e fa piacere fare gol e assist ogni partita”.