Douglas Costa, ex Juventus e Bayern Monaco, ha annunciato di essersi iscritto a OnlyFans, piattaforma a pagamento nota ai più per la presenza di materiale per adulti. "Spero che questa collaborazione duri nel tempo e che potrò rendere felici i miei fan con i miei contenuti" le prime parole del 33enne che al momento ha postato cinque foto e due filmati. Douglas Costa ha annunciato che pubblicherà momenti della sua vita quotidiana e non solo.