Diretta - Diretta gol Serie A - Risultati live della 7° giornata: Cagliari-Venezia 1-0

Lega Serie A: Classifica, calendario, marcatori

Diretta Gol Serie A

Venerdì 1 ottobre ore 20.45: Cagliari-Venezia (Dazn e Sky) 1-0 (19' Keita Balde)

Sabato 2 ottobre ore 15: Salernitana-Genoa (Dazn)

Sabato 2 ottobre ore 18: Torino-Juventus (Dazn)

Sabato 2 ottobre ore 20.45: Sassuolo-Inter (Dazn e Sky)

Domenica 3 ottobre ore 12.30: Bologna-Lazio (Dazn e Sky)

Domenica 3 ottobre ore 15: Verona-Spezia (Dazn)

Domenica 3 ottobre ore 15: Sampdoria-Udinese (Dazn)

Domenica 3 ottobre ore 18: Fiorentina-Napoli (Dazn)

Domenica 3 ottobre ore 18: Roma-Empoli (Dazn)

Domenica 3 ottobre ore 20.45: Atalanta-Milan (Dazn)

