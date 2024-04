Ultime notizie SSC Napoli - Come raccontato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'allenatore del Napoli Francesco Calzona potrebbe recuperare anche il terzino sinistro uruguaiano Mathias Olivera, che ha svolto parte di seduta in gruppo e parte di allenamento personalizzato in campo. Il difensore potrebbe essere compreso nel gruppo del Napoli che, domenica pomeriggio, affronterà la Roma.