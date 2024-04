Accostato al Napoli, Guido Rodriguez ammette: "Rinnovo? Non voglio creare false aspettative! Sul mio futuro posso dire che..."

Calciomercato Napoli. Guido Rodriguez, centrocampista del Betis Siviglia seguito anche dal Napoli, non ha ancora deciso se rinnovare il suo contratto in scadenza con i biancoverdi.

Intervistato da Marca, visto l'interesse di alcuni top club come il Barcellona, lo stesso Guido Rodriguez ha dichiarato:

"Non c'è una sola opzione da cui dipenda la mia decisione. Dipende da tante cose. L'ho già detto, è un tema ricorrente e non voglio creare false aspettative o dire niente alla gente. Quello che posso dire e che è la verità è che sono molto affezionato a questo club, alla gente, al presidente. Siamo in contatto quando è al club e andiamo d'accordo. Alla fine la decisione dipende da tante cose, nella vita va considerato tutto, si vedrà".

Quando finirà la stagione, che cosa succederà? "La verità è che a oggi né io né la società abbiamo alcuna certezza su cosa potrebbe accadere".

Potrebbe prolungare il contratto? Ci sono possibilità? "Diciamo che in questo momento non lo so... Il Betis per me è casa mia, mi dispiace non aiutarvi, potrei dirvelo se lo sapessi, ma non lo so. Mi sento molto a mio agio, sono molto felice, sono qui da quattro anni e mezzo e la verità è che sono felice, molto felice. Mi godo queste ultime partite della stagione".