Murales Maradona a Napoli: dove si trova ai Quartieri Spagnoli? Via e info

Dove si trova il murales di Maradona a Napoli? E' ai Quartieri Spagnoli di Napoli che si trova il murales di Maradona. Un luogo sacro nel cuore della città partenopea, dove persone di tutto il mondo possono fare visita al Largo Maradona (via Emanuele De Deo, Napoli) che si è trasformato in u nvero e proprio luogo di culto dedicato all'ex 10 della storia del calcio.

Largo Maradona: dove si trova il Murales ai Quartieri Spagnoli?

Murales Maradona Napoli, dove si trova? E' questa la domanda che si fanno tifosi e turisti di ogni nazionalità. Perché, ormai, a quasi due anni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, ai Quarti Spagnoli Largo Maradona è diventato un luogo da visitare e capace di regalare forti emozioni anche a chi di calcio non è appassionato. Maradona è stato un dio del calcio e a Napoli ancor di più, per questo motivo, nel loro piccolo, i tifosi azzurri hanno deciso di omaggiare El Pibe de Oro in questo modo. Il Murales di Maradona a Napoli si trova ai Quarti Spagnoli, in via Emanuele De Deo, ed è possibile arrivare anche a piedi in maniera molto rapida.

Murales Maradona Napoli

Murales Maradona: dove si trova e come arrivarci?

E' possibile raggiungere Largo Maradona per fare visita al Murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli prendendo la Metropolitana Linea 1 e scendendo alla fermata di Toledo. Successivamente, sarà possibile arrivare ad omaggiare Maradona al suo Murales seguendo le seguenti indicazioni con durata di tempo 7 minuti a piedi (450 m):

Prendi la Metropolitana di Napoli (Linea 1); Scendi alla stazione di Toledo; Procedi in direzione sud su Via Toledo verso Vico Due Porte; Svolta a destra e prendi via Emanuele di Deo; Dopo 300 metri, la destinazione sarà sulla sinitra e sarà arrivato al Largo Maradona per il famoso Murales.