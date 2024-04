Smalling ko, chi gioca contro il Napoli? Le possibili scelte della Roma di De Rossi

Ultime notizie SSC Napoli - L'infortunio muscolare di Chris Smalling aprirà un vuoto scivoloso nella difesa della Roma contro il Napoli, come racconta il Corriere dello Sport.

"Llorente è squalificato, N’Dicka avrà al massimo un paio di allenamenti sulle spalle. Non resta che Huijsen come partner per Mancini. Per il resto De Rossi dovrebbe tornare al 4-3-3, sostituendo Paredes con Bove e accentrando Cristante. Angeliño in vantaggio su Spinazzola, Celik su Karsdorp. Il dubbio riguarda il centravanti: Azmoun in rimonta su Abraham in attesa del rientro di Lukaku, che non esclude di strappare una convocazione a Napoli"