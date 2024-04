Napoli in ritiro, il tempo di prepararsi alla sfida di domenica pomeriggio contro la Roma allo stadio Maradona. De Laurentiis ha portato tutti in ritiro al Novotel di Caserta.

Napoli in ritiro al Novotel

La squadra stasera resterà in ritiro al Novotel di Caserta, in cerca di forza, brillantezza e intensità per affrontare la partita contro i giallorossi. Il gruppo azzurro è partito da Castel Volturno poco prima delle ore 19:00 per dirigersi alla struttura alberghiera situata a Caserta Sud.