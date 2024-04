Due difensori per 35mln? C'è una coppia di centrali che fa al caso del Napoli

Calciomercato SSC Napoli - Uno degli obiettivi di mercato per il Napoli è un difensore centrale, se non due. Ad affermarlo è la Gazzetta dello Sport.

Napoli a caccia di difensori

Il Napoli non pu√≤ permettersi ulteriori scommesse nella retroguardia: uno dei nomi che piace tanto √® Lucas Martinez Quarta della Fiorentina, l‚Äôargentino pu√≤ giocare sia in una difesa a 3 che a 4. In pi√Ļ √® in scadenza nel 2025, ha uno stipendio basso e per 10 milioni di euro potrebbe essere acquistato.

Un altro calciatore che piace √® un centrale mancino slovacco, David Hancko del Feyenoord. Lo sponsorizza lo stesso allenatore del Napoli Francesco Calzona, ct della nazionale slovacco. Il Feyenoord chiede 30 milioni di euro per cederlo, il Napoli studia la strategia e si potrebbe chiudere anche a 25 milioni pi√Ļ bonus.