Relax Conte, foto vacanza su Instagram e boom di commenti da tifosi napoletani e milanisti

Nuovo allenatore Napoli, la piazza sogna Antonio Conte ma il mister nel frattempo si gode un po' di relax.

Sfida tifosi Napoli e Milan per Antonio Conte

Il tecnico pugliese ha infatti postato delle immagini sul proprio profilo Instagram da Bagno Vignoni in Toscana. Oltre 2.000 i commenti in un paio d'ore con la maggior parte divisi tra tifosi partenopei e milanisti che - rispettivamente - lo invintano a firmare in azzurro e in rossonero.

In effetti salvo sorprese, considerando la voglia di Italia che ha dopo gli ultimi anni lontani, la sfida sembrerebbe ridotta proprio a Napoli e Milan.