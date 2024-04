Conte ha scelto il Napoli! RAI annuncia: sì ad ADL, accordo economico e intesa sul mercato

Nuovo allenatore Napoli, possibile svolta per Antonio Conte: lo annuncia Ciro Venerato in diretta alla RAI.

Secondo quanto riferito dal collega esperto di mercato, il tecnico ha rotto gli indugi ed è pronto a firmare. E’ certo di essere l’uomo giusto per rilanciare gli ex campioni d’Italia e ora la palla passa ad Aurelio De Laurentiis che nel frattempo ha messo in stand-by Vincenzo Italiano valutando anche i profili di Gian Gasperini e Stefano Pioli. Ma la priorità era l'ex Tottenham, considerato il nome giusto per ridare forza al progetto anche agli occhi dei tifosi delusi e feriti.

Conte-Napoli, le condizioni poste a De Laurentiis

L'intesa economica tra le parti è stata già raggiunta: triennale e cifre blu, circa 6.5 milioni. Intesa anche per il calciomercato: pochi acquisti ma mirati, niente scommesse. La rosa è considerata eccelsa dal tecnico e a suo avviso va solo rilanciata mentalmente. Tutto definito a patto che ADL rispetti il lavoro del tecnico evitando intromissioni: ognuno dovrà rispettare i ruoli. Juve e Milan lo hanno snobbato e per Conte sarà anche un'occasione di rivincita.