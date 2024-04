Gaetano rientrerà al Napoli, CorSport: sarà una risorsa, a Cagliari anno formativo

Calciomercato SSC Napoli - È stato un anno formativo per il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano, trasferito in prestito al Cagliari a gennaio. Ne parla il Corriere dello Sport.

Gaetano, fantasista, anni 24, un gol a Napoli fino a gennaio, poi l’approdo a Cagliari:

"è diventato uomo simbolo della speranza salvezza. Quattro gol in otto partite, l’ultima su rigore contro la Juventus. Senza un infortunio avrebbe forse raggiunto Folorunsho per la tournée americana dell’Italia a marzo. Rappresenterà per il centrocampo del futuro una risorsa"