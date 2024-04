Distorsione alla spalla per Gollini! Salta Napoli-Roma? Ultime da Castel Volturno

Ultimissime da Castel Volturno in vista di Napoli-Roma. Mentre Mathias Olivera non è ancora recuperato, si registra purtroppo un imprevisto in allenamento per quanto riguarda Pierluigi Gollini.

Infortunio Gollini, salta Napoli-Roma? Ultime da Castel Volturno

Ecco quanto si legge dal report ufficiale: