Gazzetta - Il Napoli ha scelto David già dalla scorsa estate, c'è solo un problema

Calciomercato SSC Napoli - Il primo obiettivo in attacco per il Napoli resta Jonathan David del Lille. Ad affermarlo è la Gazzetta dello Sport.

David-Napoli, le ultime

Jonathan David è stato individuato già dalla scorsa stagione, e al giocatore piace molto l’ipotesi Napoli anche senza la Champions League. Il problema è la valutazione del Lille, che chiede 50 milioni di euro a prescindere dal contratto in scadenza nel 2025. E ci sarebbe anche concorrenza per averlo. Per David, però, sarebbe già pronto un contratto di cinque anni a tre milioni di euro a stagione.