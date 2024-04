Nuovo allenatore Napoli, AS: ecco la short-list De Laurentiis, tutti i nomi

Nuovo allenatore Napoli, si entra nel vivo in vista del finale di stagione dove Aurelio De Laurentiis dovrà farsi trovare subito pronto. Francesco Calzona onorerà le ultime 5 partite stagioni - e si spera lo faccia anche la squadra - per poi salutare con non poca amarezza per come è andata ma sarebbe potuta andare.

Nuovo allenatore Napoli, l'ordine della lista di ADL

Come riporta AS, il primo obiettivo resta Antonio Conte: l’offerta c’è stata e si attende la risposta con la proposta partenopea attualmente unica sul tavolo del tecnico pugliese. In seconda battuta contatti in corso per Stefano Pioli con la suggestione Gian Piero Gasperini a seguire e infine Vincenzo Italiano.