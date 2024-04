TMW - Conte-Napoli, ecco l'offerta fatta da De Laurentiis: ricco triennale, spuntano le cifre

Calciomercato Napoli. Antonio Conte resta il grande sogno per la panchina del Napoli per la prossima stagione. La strada per arrivare all'ex CT non è facile, ma De Laurentiis spera di riuscire a piazzare il colpo.

Conte-Napoli, le cifre

Come riportato dai colleghi di TMW, De Laurentiis continua a premere per una quadratura ed è pronto a offrire un contratto triennale da 6,5 milioni più bonus a Conte. Uno stipendio che lo farebbe diventare il secondo più pagato dietro Allegri.

Qualora non dovesse andare in porto la pista Conte, il patron del Napoli ha già pronte le alternative: una porta a Stefano Pioli, ora al Milan, l'altra a Gian Piero Gasperini dell'Atalanta. Più indietro Vincenzo Italiano, della Fiorentina.