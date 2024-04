Nuovo allenatore Napoli, Rivellino svela: "De Laurentiis sta trattando Mancini"

Calciomercato Napoli ultimissime- Possibile e clamoroso colpo di scena per il ruolo di nuovo allenatore del Napoli in vista della prossima stagione. Poche settimane e sarà svelato il nome di chi sarà sulla panchina azzurra dopo un anno difficile.

Nuovo allenatore Napoli, Mancini accostato: la svolta

Occhio a quello che può accadere da un momento all'altro in queste settimane, perché sembra tutto pronto per la svolta in panchina del Napoli che aspetta il suo nuovo allenatore che sarà scelto dal presidente De Laurentiis. Intanto, spunta un clamoroso indizio da parte dell'ex allenatore del Napoli e amico di Roberto Mancini, il signor Rosario Rivellino che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tifosi Napoletani:

"Io sono convinto che Antonio Conte non approderà al Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis sta trattando l'ex commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini".

Difficile capire quanto ci sia di vero, anche se Mancini è sempre stato uno di quegli allenatori apprezzati da De Laurentiis. Ma l'ex ct della Nazionale italiana ad oggi è l'allenatore della Nazionale dell'Arabia Saudita ed è sotto contratto fino al 2027 con un ingaggio stellare da 25 milioni netti a stagione.