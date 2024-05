Da Bergamo - All-in Napoli su Gasperini: ieri De Laurentiis ha telefonato al tecnico

Napoli - Importante retroscena su Gian Piero Gasperini quello pubblicato dal portale Tutto Atalanta:

"Gasperini nelle prossime ore comunicherà la sua scelta al club partenopeo che sta facendo davvero di tutto per convincerlo a ripartire da un club che, un anno dopo aver vinto lo Scudetto, si trova dinanzi a una rifondazione difficile ma anche affascinante. Il direttore sportivo Giovanni Manna anche ieri ha avuto un lungo confronto con Gasp: da oltre un mese, da quando ha ufficiosamente iniziato la sua avventura da ds del Napoli, ha messo in tecnico di Grugliasco in cima alla lista delle sue preferenze e poi ha coerentemente portato avanti questa idea. Fino in fondo.

Con Gasperini ha già discusso del Napoli che verrà, a Gasperini ha già offerto un contratto per le prossime tre stagioni. Insomma, è lui il piano A e anche quello B. Poi eventualmente vengono gli altri, quindi Conte, Pioli e Italiano. Gasperini è molto allettato da questa possibilità".