Coppa Italia, Sky - Le scelte di Inzaghi per il derby: due novità dal primo minuto

Simone Inzaghi potrebbe confermare contro il Milan la stessa formazione vista in campo contro il Bologna, apportando però due novità dal primo minuto. L’allenatore nerazzurro dovrebbe puntare ancora sull’ormai solito 3-5-2, con la prima possibile sorpresa tra i pali: Martínez è infatti in corsa per una maglia da titolare. In difesa, il terzetto dovrebbe essere composto da Pavard, Acerbi e Bastoni. Sulle corsie laterali, vanno verso la maglia da titolare Matteo Darmian e Federico Dimarco, con i soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a chiudere la linea di centrocampo. Il reparto avanzato, invece, dovrebbe essere guidato dal capitano Lautaro Martinez, affiancato da uno tra Correa, in vantaggio su Arnautovic, al posto dell’infortunato Marcus Thuram. A riportare la notizia è la redazione di Sky Sport.