Consiglio Comunale di Napoli contro De Laurentiis: "Frasi fuori luogo, il Maradona non è terreno di scontro per fini economici"

Di seguito il testo del documento condiviso da tutti i gruppi consiliari del Consiglio del Comune di Napoli, in risposta alle parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis:

"Sono inopportune e fuori luogo le dichiarazioni del Presidente della SSC Napoli che, in modo scomposto, in diretta televisiva europea, ha attaccato il Sindaco di Napoli ed i Consiglieri Comunali della Città.

Il tema del destino dello Stadio sta a cuore all'Amministrazione comunale perché rappresenta il tempio dello sport napoletano, luogo di passione e di divertimento per i cittadini partenopei, e non può essere terreno di scontro tra il Presidente del Napoli e le istituzioni cittadine per fini meramente economici che non coincidono sempre con l’interesse pubblico.

E’ bene ricordare, infine, che il patron del Napoli, quale personaggio pubblico, dovrebbe attenersi ad un linguaggio misurato e rispettoso delle Istituzioni"