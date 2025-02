Como-Napoli, ipotesi clamorosa: trasferta vietata perché lo stadio è troppo piccolo?

Como-Napoli, trasferta libera per i tifosi napoletani? Sembrava di sì, e invece adesso il fantasma di un ennesimo divieto torna ad aleggiare sulla piazza partenopea. Secondo quanto scrive l'avvocato Emilio Coppola, noto per difendere spesso gli ultras del Napoli in Tribunale, la Questura di Como potrebbe presto adottare decisioni limitative per i tifosi napoletani.

Queste volta, però, a spingere le autorità a vietare la trasferta non sarebbe il rischio scontri (anzi, tra le due tifoserie c'è un rapporto sereno) bensì l'incapacità dell'impianto sportivo di ospitare l'enorme mole di napoletani attesi a Como. Ecco quanto scrive l'Avvocato Coppola:

In queste ore arriva una notizia ai limiti del surreale. La Questura di Como avrebbe chiesto e stia per ottenere la sospensione (nuova formula adottata dall’Osservatorio ) per le valutazioni circa la partita Como - Napoli. I motivi sarebbero legati alla preoccupazione per il grosso flusso di tifosi e le ridotte capacità del settore ospiti lariano. Appare sconcertante la facilità con cui si perpetra tale discriminazione e oltre i ricorsi nelle sedi opportune credo sia giunto il momento di inchiodare alle proprie responsabilità chi ha il dovere di gestire e non di inibire senza motivo !!

Il settore ospiti dello stadio Sinigaglia di Como può ospitare al massimo 700 tifosi e tanti saranno i biglietti messi in vendita. Ci si aspetta però che dopo settimane di trasferte vietate ora i napoletani arrivino in massa per supportare la squadra in trasferta.