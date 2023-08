Champions League su Sky Sport: la nuova conduttrice è Federica Masolin

Sarà Federica Masolin il volto nuovo della Champions League di Sky. La giornalista condurrà le trasmissioni dedicate alla massima competizione calcistica europea "in compagnia dei super campioni di sempre, tra i quali Alessandro Del Piero, confermato numero 10 della squadra di Sky Sport per i prossimi tre anni".

Ultime notizie. Inizia con questo annuncio - riportato oggi sul Corriere della Sera - la stagione 2023/2024 di Sky e (in streaming) di Now con un numero record di partite, aspettando l’appuntamento clou con Euro 2024 della prossima estate con tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva. Nella nuova programmazione anche la Champions League, con ben 121 delle 137 partite, inclusi i playoff di agosto, e tutte le partite di Europa League e di Conference League.