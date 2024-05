Campi Flegrei, clamorosa decisione del Governo italiano: "Soldi a chi se ne va!"

Terremoto ai Campi Flegrei, clamorosa decisione del Governo italiano! Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica, in un vertice a porte chiuse a Palazzo Chigi la presidente del consiglio Giorgia Meloni starebbe valutando una decisione epocale: dare soldi ai cittadini che decidono di lasciare i Campi Flegrei!

Campi Flegrei

Ultime notizie. Un'ipotesi clamorosa che per Repubblica "dimostra la serietà della situazione". Lo scenario al momento è solo un'ipotesi in forma embrionale, si tratterebbe di evacuare circa 80mila persone che il Governo è disposto a sostenere economicamente in questa decisione.

Intanto Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile, ci tiene a precisare i rischi legati all'edificazione selvaggia nella zona dei Campi Flegrei. Dal vertice di Palazzo Chigi arriva lo stop a nuove costruzioni, un "no" categorico al Sisma-Bonus e l'idea di un nuovo piano di evacuazione. La priorità però è mettere insicurezza le scuole e le infrastrutture essenziali: serviranno almeno 500milioni di euro, senza contare il patrimonio immobiliare privato.