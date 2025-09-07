Belgio-Kazakistan, a bordocampo c'è anche Lukaku che "torna a casa" | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - C'è anche Romelu Lukaku a bordocampo per Belgio-Kazakistan: l'attaccante del Napoli e della Nazionale belga, attualmente infortunato, è presente questa sera al Lotto Park di Anderlecht, per sostenere la nazionale contro il Kazakistan, nell'ambito delle Qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026.

Infortunato per molte altre settiman, l'attaccante ex Anderlecht è "tornato a casa", in uno stadio a lui molto familiare, per supportare i compagni di squadra. Il giocatore del Napoli si è seduto in panchina durante il riscaldamento e poi si è accomodato in tribuna, ricevendo tanti applausi. Ecco le immagini, erano presenti anche altri Devils o ex Devils, come Jan Vertonghen e Amadou Onana:

Lukaku allo stadio per Belgio-Kazakistan

