Amin Younes è un attaccante della SSC Napoli e della Nazionale tedesca.

Younes, la biografia e le curiosità

Dov'è nato Younes?

Di padre libanese e di madre tedesca, Younes è nato in Germania, a Dusseldorf.

Quanti anni ha Younes?

Younes ha 25 anni, essendo nato il 1 luglio 2018.

Quanto è alto Younes?

Younes è alto 1,68 cm.

Contratto Younes?

Younes ha un contratto con il Napoli fino al 2023.

Stipendo Younes, quanto guadagna Younes?

Lo stipendio di Younes al Napoli è di 1,5 milioni di euro a stagione, ecco quanto guadagna e il suo ingaggio.

Amin Younes Transfermarkt?

Il valore Transfermarkt di Younes è di 5 milioni di euro.

Clausola rescissoria Younes?

Nel contratto di Younes non è presente nessuna clausola rescissoria.

Numero maglia Younes?

Younes ha scelto la maglia con il bin omaggio del suo amico ed ex compagno di squadra Nouri, colpito da un grave danno cerebrale. In Nazionale indossa la maglia numero 15.

Agente Younes?

L'agente di Amin Younes è Nicola Innocentin.

Amin Younes, le caratteristiche tecniche

Younes è un esterno d'attacco in grado di giocare sia sull'ala destra che sull'ala sinistra. Fa delle doti tecniche la sua migliore qualità offensiva: è bravo nel dribbling, nel servire assist e possiede un ottimo tiro dalla distanza. Preferisce giocare sul lato sinistro del campo, dove cerca spesso di accentrarsi per calciare verso la porta con il destro.

Younes, la carriera

Younes ha cominciato a giocare a calcio giovanissimo: a soli 4 anni muove i primi passi da calciatore nell'Unterrath, squadra ubicata nel distretto della sua città. Nel 2000, però, arriva la sua prima grande occasione: a 7 anni si trasferisce nel ben più blasonato Borussia Monchengladbach, che lo acquista per 10mila euro, club nel quale percorre tutta la trafila delle selezioni giovanili, fino alla promozione in prima squadra e l'esordio in Bundesliga, a 17 anni, nel match contro l'Hannover della stagione 2011-2012. Inizia così la sua carriera professionista.

Borussia M'gladbach, 2011-2014: ancora giovanissimo, per le successive stagioni Younes viene alternato tra la prima squadra e la formazione B. Con la selezione riserve, ottiene 37 presenze e segna 4 gol, ma riesce a farsi notare anche in Bundesliga, oltre che in Europa. Complessivamente, nel calcio che conta, gioca 28 partite, di cui 26 in Bundesliga e 2 in Europa League, riuscendo a segnare anche il suo primo gol da professionista contro il Borussia Dortmund.

Amin Younes al Napoli

Younes e Meret al San Paolo in Napoli-Liverpool

Younes al San Paolo in Napoli-Roma