Vendemiale a CN24: "Covisoc? il Governo non si fida più di Gravina e della Figc"

Notizie Calcio - Lorenzo Vendemiale, giornalista del Fatto Quotidiano, è intervenuto a "CalcioNapoli24 Live" trasmissione in onda su CalcioNapoli24 Tv sul canale 79 del digitale terrestre:

"L'idea di sostituire la Covisoc con un'agenzia governativa è un'idea della politica e non del calcio. Questo perché il sistema di controlli finanziari negli utlimi anni ha lasciato un po' a desiderare dando adito a tanti dubbi su come venissero effettuati questi controlli e se venissero effettuati in maniera imparziale. La Covisoc dovrebbe essere un organo imparziale ma è sotto il controllo della Figc, questo ha lasciato dubbi su come venissero fatti questi controlli. Per questo motivo, il Governo vuole creare un'agenzia terza non sotto il controllo Figc a cui dare ruolo di controllare le situazioni economiche delle società professionistiche. Questa cosa ha suscitato molte polemiche, la Figc non vuole cedere un centimetro sul suo potere. Il Governo ha centrato il punto nel senso che bisogna fare qualcosa sul tema.

La fiducia nei confronti di Gravina e Figc è ai minimi termini sia nell'opinione pubblica che nelle forze politiche. Se il Governo vuole questa agenzia non è casuale. Il problema, secondo la politica, è l'imparzialità dei controlli sui club. Questo significa che il Governo non si fida più della Federcalcio. I finanziamenti dell'agenzia? Dobbiamo immaginarla come una tassa e non come il controllato che controlla il controllore. Si tratterebbe di una tassa per finanziare questo ente. Non è detto però venga però modificata anche se parliamo di spiccioli ovvero 2.5 milioni per le squadre professionistiche di calcio ed anche basket".