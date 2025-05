TMW - Il Napoli piomba su Fortini! Terzino classe 2006, alla Juve Stabia gioca su entrambe le fascia

Niccolò Ceccarini, giornalista di TuttoMercatoWeb, fa il punto sul calciomercato del Napoli annunciando la strategia del club partenopeo per l'estate 2025: "Il Napoli progetta il futuro per costruire una squadra più forte anche in vista della Champions League. La società azzurra ha intenzione di piazzare un colpo per reparto".

In difesa i nomi riportati da Ceccarini su TMW sono quelli di Beukema e Lucumi del Bologna, ma anche quello di Niccolò Fortini, terzino classe 2006 in prestito alla Juve Stabia che il Napoli starebbe "seguendo con grande attenzione". Fortini (19 anni) è un esterno difensivo capace di giocare su entrambe le fasce, di proprietà della Fiorentina, con la quale ha un contratto fino al 2027