Spinazzola, l'agente: "Fa gruppo e per Conte è una sicurezza! Può restare a Napoli a lungo"

Le Interviste  
Spinazzola, l'agente: Fa gruppo e per Conte è una sicurezza! Può restare a Napoli a lungo

Calciomercato Napoli, parla l'agente Davide Lippi: Spinazzola può restare a lungo, è una sicurezza per Conte

Calciomercato SSC Napoli, Davide Lippi, procuratore di Spinazzola, è intervenuto ieri sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

“Nel Napoli la pianificazione importante è stata brevemente interrotta dall’infortunio di Lukaku. Manna si sta dimostrando un dirigente attento e competente. Ha potuto programmare e nel calcio si dice che chi programma raggiunge gli obiettivi. Spinazzola contro il Cagliari si è dimostrato una sicurezza. Spinazzola non lo scopriamo oggi, anche l’anno scorso è stato un po’ sacrificato ad inizio stagione e poi è uscito alla grande, è un esterno che ha delle caratteristiche che lo portano a creare sempre la superiorità numerica. Mette almeno 3/4 cross a partita. Non mi meraviglio della prestazione perché per me è un campione. Mi auguro che ci possa stare ancora a lungo. L’uomo è di uno spessore alto, fa gruppo. Mantiene un filone di giocatori italiani che trasmettono certe mentalità”.

Spinazzola in Napoli-Cagliari
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
