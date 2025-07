Spinazzola a Radio Crc: "Non è il risultato cche volevamo, dobbiamo spingere di più. Spero di fare gol e assist che valgono i tre punti"

Al termine di Napoli-Arezzo, prima amichevole stagionale degli azzurri √® intervenuto ai microfoni di Radio CRC Leonardo Spinazzola. Di seguito le sue parole: ¬ęIl risultato non √® quello che volevamo: √® un'amichevole, ma potevamo fare molto meglio. Ovviamente sono sei giorni di ritiro in cui abbiamo lavorato molto, loro erano pi√Ļ avanti nella preparazione e si vedeva. Dobbiamo ancora lavorare tanto ed anche con i nuovi arrivati trovare i giusti posizionamenti tattici. L'aspetto positivo di questa sfida √® che ci siamo allenati ed abbiamo provato le cose che chiede il mister, poi con maggiore lucidit√† domani analizzeremo meglio tutto. In questi giorni stiamo lavorando su ci√≤ su cui abbiamo lavorato un anno intero. Ovviamente sotto l'aspetto fisico, essendo stati molto fermi durante l'estate, dobbiamo spingere ancora un po'. All'incontro con i tifosi mi hanno definito un "difensore non difensore" (ride n.d.r.). Quanti assist e gol voglio fare? Spero il pi√Ļ possibile e spero soprattutto che ogni domenica valgano per i tre punti¬Ľ.