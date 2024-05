Sosa: "Questa stagione non andrà dimenticata! Non bisogna giocare con la passione dei tifosi" | VIDEO

L'ex calciatore del Napoli Roberto "Pampa" Sosa, oggi opinionista sportivo, è stato ospite del sesto raduno di UANM - Unione Azzurra Nel Mondo che si è tenuto a Castrovillari, nella sede del Club Napoli calabrese. Guarda l'intervista di CalcioNapoli24 al Pampa Sosa.

Le parole del Pampa Sosa ai microfoni di CalcioNapoli24 da Castrovillari: "Non ero mai venuto. Quando stavamo in Serie B giocammo col Crotone, ma io ero infortunato e non sono venuto, però il Napoli aveva fatto la rifinitura qui a Castrovillari".

"Io ricordo sempre Maradona. Noi argentini siamo cresciuti col mito di Diego da piccoli. Non è solo quello che riusciva a fare col pallone, ma ciò che riusciva a muovere dentro ognuno di noi, al di là del calcio. Lo tengo presente ogni giorno. C'entra soltanto il mio amore, la mia nazionalità, il modo di vivere, di come uno si deve sentire. A volta è difficile spiegarlo, bisogna sentirle le cose. Per me il ricordo di Diego è sempre presente perché lui era di tutti".

Su De Laurentiis: "A De Laurentiis non dico niente perché non sono nessuno. Dico solo che non bisogna giocare con la passione dei tifosi. Né i giornalisti, né i dirigenti. Senza il pallone e senza i tifosi, non siamo nessuno. Bisogna rispettare sempre la passione dei tifosi perché sono quelli che riempiono gli stadi".

La stagione nefasta: "Bisogna ricordarsi bene ci√≤ che √® stata questa stagione, non deve passare come se nulla fosse accaduto. Bisogna ricordarsi gli errori per ripartire cercando di non sbagliare dove si √® sbagliato quest'anno. Gli errori ci stanno, ma cercare di migliorare √® la cosa pi√Ļ importante".

Nuovo allenatore: "Io non decido. Vorrei che ci fosse un po' di tranquillità attorno al nome del nuovo allenatore. Si parla di Conte, si dicono tante cose ma non mi sembra giusto, quindi aspettiamo. Non mi piace giocare con la passione dei tifosi".

Addio Osimhen, il nuovo attaccante? "L'attaccante non si può sbagliare".